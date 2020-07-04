Москва, , 17:50 — REGNUM Первая в мире частная яхта-ледокол La Datcha спущена на воду. Об этом 4 июля сообщает издание La Datcha.

Судно было создано по заказу российского предпринимателя Олега Тинькова, проходящего лечение от лейкемии.

Яхта, спущенная на воду в нидерландском городе Флиссинген, будет сдаваться в аренду за €740 тыс. в неделю.

Стоимость создания судна обошлась миллиардеру в €100 млн. По словам Тинькова, в 2019 году арендой La Datcha интересовался известный предприниматель Билл Гейтс.