Куру, Франция, , 16:02 — REGNUM Пуск ракеты-носителя Vega с пакетом малых спутников с космодрома «Куру» во Французской Гвиане назначен на 17 августа. Об этом сообщает пресс-служба компании-оператора запуска Arianepspace.

Первоначально запуск ракеты Vega со спутниками 21 организации из 13 разных стран был запланирован на 18 июня. Старт несколько раз переносился из-за неблагоприятных погодных условий.

«Поскольку в краткосрочной перспективе улучшения погодных условий не ожидается, то решено отложить старт до 17 августа 2020 года», — сообщили в Arianepspace.

В компании отмечают, что эта задержка не помешает планам по проведению трёх запусков посредством ракет-носителей Vega в 2020 году.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, запуск ракеты Vega с пакетом из 53 спутников должен был стать первым в 2020 году для космодрома «Куру». В марте правительство Франции приостановило пуски с этого космодрома из-за вспышки новой коронавирусной инфекции.

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