Пекин, , 15:04 — REGNUM Американская компания Intel возобновит поставки чипов китайскому производителю серверных систем Inspur в течение нескольких недель. Об этом сообщает газета South China Morning Post.

25 июня Министерство обороны США объявило об ужесточении правил экспорта технологий, которые могут быть использованы для военных разработок, в Россию, Китай и Венесуэлу. Позже стало известно, что это решение затронуло и китайскую компанию Inspur, занимающуюся разработкой компьютерных серверов и суперкомпьютеров.

В частности, о приостановке поставок компонентов Inspur сообщили представители американской компании Intel. 3 июля в Intel объяснили, что поставки Inspur были остановлены временно.

«Intel пришлось внести коррективы в свою цепочку поставок, чтобы обеспечить соблюдение законов США, и поэтому у нас не было другого выбора, кроме как приостановить поставки заказчику. Ожидается, что приостановка продлится не более двух недель, мы стремимся возобновить поставки как можно скорее», — заявили в Intel.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне Федеральная комиссия по связи США объявила китайские компании Huawei Technologies Co. и ZTE Corp. структурами, представляющими угрозу для национальной безопасности Соединенных Штатов.