Москва, , 14:33 — REGNUM Специалисты холдинга «Российские космические системы» (входит в Роскосмос) разработали телеметрическую систему, которая позволит сократить габаритно-массовые ракеты-носителя «Рокот-М». Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Для сокращения массы и габаритов ракеты-носителя «Рокот-М» будет применяться бортовая телеметрическая система «Астра». Устанавливаемая на третьей ступени ракеты-носителя — разгонном блоке «Бриз-КМ» — телеметрическая система будет использоваться как при транспортировке и заправке разгонного блока, так и при предполётной подготовке и запуске.

Отмечается, что применение новой телеметрической системы не только позволит сократить количество антенн на борту, но и существенно сократит затраты на предполётную подготовку. Ожидается, что первый лётный комплект «Астры» будет поставлен осенью 2021 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2019 году Минобороны РФ прекратило эксплуатацию ракет-носителей «Рокот», в которых применялись комплектующие, производимые на территории Украины. В июне 2020 года СМИ сообщили о восстановлении производства этих ракет без использования комплектующих производства украинских предприятий. Новая ракета получила название «Рокот-М».

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