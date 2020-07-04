Вашингтон, , 13:56 — REGNUM Часть пользователей компьютеров под управлением Windows 10 столкнулась с проблемами при использовании облачного хранилища OneDrive после установки обновления операционной системы. Об этом сообщает портал WindowsLatest.

После установки обновления Windows 10 May 2020 Update некоторые пользователи не смогли получить доступ к файлам, синхронизированным с облачным хранилищем от Microsoft OneDrive. Соответствующие сообщения появлялись на форуме технической поддержки, а также на других порталах.

В блоге поддержки Microsoft признали наличие этой проблемы. Временное решение реализовано с помощью функции «Устранение неполадок», доступной в параметрах «Обновление и безопасность». Также проблема будет устранена в следующем накопительном обновлении, которое ожидается 14 июля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне компания Microsoft выпустила программу Windows File Recovery для восстановления удалённых файлов на компьютерах под управлением Windows 10. Программа доступна в магазине Microsoft Store.

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