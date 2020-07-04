Вашингтон, , 13:28 — REGNUM Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с пакетом спутников Starlink запланирован на 8 июля, сообщает пресс-служба американской компании SpaceX.

В SpaceX планировали провести этот запуск 23 июня. Позже пуск был задержан из-за дополнительных предстартовых проверок и проведения другого запуска ракеты Falcon 9 с GPS-спутником Космических сил США.

«Десятый запуск Falcon 9 со спутниками Starlink намечен на 8 июля», — сообщили в SpaceX.

В компании добавили, что в качестве дополнительной полезной нагрузки вместе с 57 спутниками Starlink на околоземную орбиту будут выведены два спутника дистанционного зондирования Земли BlackSky компании Spaceflight Industries.

Компания SpaceX формирует группировку Starlink для создания системы спутникового интернета. В настоящее время на орбиту выведено 538 аппаратов, планируется, что общее количество спутников в составе этой группировки будет доведено до нескольких десятков тысяч.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 июля на околоземной орбите был развёрнут спутник американской навигационной системы GPS, запущенный посредством ракеты-носителя Falcon 9 с космодрома на мысе Канаверал.

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