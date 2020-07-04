Лос-Анджелес, США, , 13:01 — REGNUM Китайская компания Tencent Holdings открыла новую студию по разработке видеоигр в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает Reuters.

Новая студия получила название LightSpeed Studio LA. Возглавил студию Стив Мартин, прежде занимавший руководящие должности в Rockstar и участвующий в разработке GTA V и Red Dead Redemption 2.

Мартин заявил, что новая студия Tencent займётся разработкой AAA-проектов, то есть высокобюджетных видеоигр. Отмечается, что Tencent удалось переманить в LightSpeed Studio LA сотрудников Rockstar Games, Sony VASG, Respawn Entertainment, 2K Games и Insomniac. В компании не называют конкретные игры, которые будут разрабатывать в новой студии, но заявляют, что первым проектом станет видеоигра в открытом мире для приставок PlayStation 5 и Xbox Series X.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае на работу в компанию Tencent перешёл разработчик Konami и Kojima Productions Кен Имаизуми, работавший над видеоиграми серии Metal Gear и проектом Death Stranding.