Москва, , 12:37 — REGNUM Идея создания полноценного медицинского модуля Международной космической станции не стоит в повестке дня, сообщил директор Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Олег Орлов РИА Новости.

Первоначальный план развития российского сегмента МКС предусматривал создание двух научно-энергетических модулей, один из которых планировалось использовать для размещения спортивных тренажёров и проведения медико-биологических экспериментов. Позже в Роскосмосе решили ограничиться одним научно-энергетическим модулем, а в ИМБП предложили рассмотреть возможность создания отдельного медицинского модуля.

Сейчас учёные продолжают работать над силовым многофункциональным тренажёром, который должен был разместиться в таком модуле. Однако, скорее всего, этот тренажёр будет установлен в одном из имеющихся модулей.

«Полноценный медицинский модуль пока, к сожалению, не стоит в повестке дня. И потом — для МКС уже поздно что-то новое затевать, а дальнейшие планы пока не определены», — подытожил директор ИМБП РАН Орлов.

В настоящее время страны-участницы проекта Международной космической станции договорились о продлении срока эксплуатации до 2024 года. Ожидается, что станция сможет эксплуатироваться и позже этого срока до 2030 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае в Роскосмосе заявили, что новый российский модуль МКС «Наука» будет запущен во втором квартале 2021 года.

Читайте ранее в этом сюжете: В Роскосмосе рассказали о первых экспериментах на новом модуле МКС