Сеул, , 12:11 — REGNUM Южнокорейская компания Amorepacific начала тестирование нового электронного устройства, помогающего подобрать косметику. Об этом сообщает Reuters.

Новое устройство тестируется в одном из магазинов Amorepacific в Сеуле. Прибор представляет собой большой экран, оформленный в виде зеркала. С помощью этого дисплея посетительницы магазина могут определить, подходит ли им тот или иной оттенок помады или другого косметического средства.

Для этого устройство автоматически создаёт фотографии лиц покупателей, после чего с помощью технологий искусственного интеллекта генерирует изображения с заданными цветами оттенками помады, румян и других косметических средств. Отмечается, что с помощью специально разработанных алгоритмов устройство также способно выдавать рекомендации по использованию тех или иных средств в зависимости от типа кожи.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне 2019 года компании Amorepacific и TerraCycle подписали соглашение о сотрудничестве. В соответствии с этим соглашением компания TerraCycle будет перерабатывать пластмассовые изделия, используемые для косметических средств Amorepacific.

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