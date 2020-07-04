Москва, , 12:55 — REGNUM Флагманский корабль Черноморского флота (ЧФ) ВМФ России ракетный гвардейский крейсер «Москва», который 3 июля по окончании ремонта вышел из дока и был спущен на воду в 1979 году, прослужит в составе флота по меньшей мере до 2040 года, и это будет рекордом службы корабля. Об этом 4 июля сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе, слова которого приводит ТАСС.

«На крейсере в ходе ремонта заменены второе дно, цистерны, часть подводного корпуса, что, по оценкам специалистов, позволит ему быть в строю еще как минимум 20 лет», — заявил источник.

Также он рассказал, что данный общий срок службы станет рекордным для боевых кораблей 1-го ранга отечественного производства.

Кроме этого, отмечается, что агентство в настоящее время не располагает официальным подтверждением данного сообщения.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в конце нынешнего лета крейсер «Москва» может отправиться в Средиземное море для вхождения в постоянное соединение ВМФ России.