Пекин, , 11:45 — REGNUM Американская компания Apple начнёт продажи новой линейки смартфонов iPhone 12 в ноябре 2020 года. Об этом сообщает портал GizChina со ссылкой на отчёт аналитика компании Tianfeng International Го Минджи.

По данным Минджи, в объективах для видеокамер смартфонов iPhone 12 будут использоваться линзы китайского производителя Daliguang. Он заявляет, что ранее поставка этих линз планировалась на август, однако позже сроки были перенесены на октябрь.

Эксперт предполагает, что запуск продаж новых смартфонов от Apple также будет сдвинут на срок от четырёх до шести недель. Наиболее вероятным месяцем начала продаж iPhone 12 Минджи назвал ноябрь.

В последние годы компания Apple представляет новые флагманские смартфоны в сентябре. Многие эксперты считают, что из-за последствий пандемии коронавирусной инфекции в 2020 году американской компании пришлось задержать производство новых смартфонов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне в компании Broadcom заявили, что в 2020 году ожидают задержки в получении дохода от поставки крупной партии компонентов беспроводной связи. Компания Broadcom является ключевым поставщиком модулей Wi-Fi и Bluetooth для смартфонов Apple.

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