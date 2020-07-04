Москва, , 11:16 — REGNUM Специалисты завершили сборку второй ступени ракеты-носителя «Союз-2.1а», которая будет использоваться для запуска грузового корабля «Прогресс МС-15». 4 июля об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Сборка второй ступени носителя была проведена в монтажно-испытательном корпусе площадки №31. Эту операцию выполнили специалисты Космического центра «Южный» и ракетно-космического центра «Прогресс».

"Подготовка к запуску очередного космического «грузовика» на космодроме «Байконур» продолжается в штатном режиме», — подчеркнули в Роскосмосе.

Запуск корабля «Прогресс МС-15» запланирован на 23 июля. Он доставит на Международную космическую станцию запасы топлива, воды и газов, а также материалы для проведения космических экспериментов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 июля орбита МКС была внепланово скорректирована для уклонения от возможного столкновения с космическим мусором.