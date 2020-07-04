Пекин, , 10:20 — REGNUM На околоземную орбиту выведен спутник дистанционного зондирования Земли группировки Gaofen. Об этом сообщает газета China Daily со ссылкой на Китайское национальное космическое управление.

Ракета-носитель «Чанчжэн-4B» со спутником Gaofen стартовала с космодрома «Тайюань» в северной провинции Шаньси 3 июля. В качестве дополнительной полезной нагрузки в результате этого запуска на околоземную орбиту также был выведен малы научный спутник.

Первый спутник группировки Gaofen был запущен в 2010 году. Данные с аппаратов этой серии используются в сельском и лесном хозяйстве, для мониторинга окружающей среды и исследования природных ресурсов. Планируется, что формирование группировки Gaofen будет завершено до конца 2020 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле китайские специалисты ввели в эксплуатацию недавно запущенный спутник «Бэйдоу», завершив формирование навигационной орбитальной группировки.

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