Москва, , 09:51 — REGNUM Специалисты концерна «Автоматика» (входит в Ростех) разработали систему управления робототехническими комплексами для работ в экстремальных условиях. Об этом сообщает пресс-служба Ростеха.

Новая система управления робототехническими комплексами, использующая технологии искусственного интеллекта и виртуальной реальности, получила название «Гипноз». Система включает роботизированную платформу с комплексом датчиков, видеокамер и оборудования, а также пульт управления.

Управление комплексом производится дистанционно с помощью очков дополненной реальности, на которые выводится информация с камер и датчиков. Передача сигнала осуществляется с помощью входящего в систему высокоскоростного комплексного радиоканала.

Генеральный директор концерна «Автоматика» Владимир Кабанов рассказал, что новая система сможет использоваться для выполнения задач в условиях радиации и экстремальных температур на объектах энергетического комплекса и в других сферах промышленности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне специалисты холдинга «Швабе» (входит в Ростех) представили лазерный дальномер для беспилотных летательных аппаратов, позволяющий проводить измерения на расстоянии до 30 км.

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