Токио, , 08:58 — REGNUM Руководство японской технологической компании Fujitsu планирует сократить вдвое площадь имеющихся офисных помещений в течение следующих трёх лет. Об этом сообщает газета Nikkei Asian Review со ссылкой на источники в отрасли.

Из-за пандемии новой коронавирусной инфекции значительная часть сотрудников Fujitsu была переведена на удалённый режим работы. По данным Nikkei Asian Review, в Японии на дистанционный режим работы было переведено около 85 тысяч сотрудников.

Отмечается, что руководство японской компании решило сделать постоянными часть изменений в графике и режиме работы сотрудников. Для этого в Fujitsu планируют постепенно сокращать площадь арендуемых офисных помещений.

Ожидается, что через три года общая площадь офисов Fujitsu будет вдвое меньше, чем занимаемая к началу 2020 года. Издание отмечает, что этот шаг Fujitsu может свидетельствовать о появлении новой тенденции среди крупных японских компаний.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне разработанный специалистами Fujitsu совместно с учёными института физико-химических исследований RIKEN суперкомпьютер Fugaku был признан самой мощной вычислительной системой в мире.