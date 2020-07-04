Москва, , 08:35 — REGNUM Первый выход туриста в открытый космос с борта Международной космической станции продлится около ста минут. 4 июля об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российское представительство компании Space Adventures.

В июне российская компания РКК «Энергия» (входит в Роскосмос) подписала с компанией из США Space Adventures соглашение на организацию полёта к МКС для двух туристов. Кратковременный визит туристов на орбитальную станцию запланирован на 2023 год, причём впервые в истории один из них совершит выход в открытый космос.

В Space Adventures рассказали, что туристический выход за борт МКС продлится гораздо меньше, чем обычный выход космонавтов. Члены экипажа покидают орбитальную станцию для проведения работ за бортом на 6−7 часов, тогда как туристы проведут в космосе от 90 до 100 минут.

«Космонавт не профессиональный, и разница между таким выходом и шести-семи-часовым принципиальная», — подчеркнули в Space Adventures.

Отмечается, что за время такого выхода турист сможет увидеть большую часть Земли, так как орбитальная станция совершает полный оборот вокруг планеты за полтора часа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне астронавт американского аэрокосмического агентства NASA Джеффри Хоффман заявил, что во время выхода в открытый космос туристам не будут поручать никаких работ, так как их выполнение требует длительной подготовки.

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