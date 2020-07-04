Токио, , 08:14 — REGNUM Акционеры Sony Corporation большинством голосов утвердили изменение названия компании на Sony Group на ежегодном собрании. Об этом сообщает газета Financial Times.

Решение о смене названия вступит в силу в апреле 2021 года. Главный исполнительный директор Sony Кеничиро Йошида отметил, что новое название подчеркнёт «разнообразие портфеля компании» и будет способствовать развитию бизнеса.

Эксперты отмечают, что выбор названия Sony Group свидетельствует о снижении прежде ключевой роли подразделения по производству электроники. Ожидается, что впредь это подразделение будет занимать равное положение с другими направлениями бизнеса компании, включая индустрию видеоигр, музыки и фильмов.

Корпорация Sony была основана в 1946 году. До 1958 года она носила название Tokyo Tsushin Kenkyujo (Токийская телекоммуникационно-промышленная компания).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте 2019 года в Sony объявили о упразднении отдельного подразделения по производству смартфонов и других мобильных устройств.

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