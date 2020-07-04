Москва, , 07:42 — REGNUM В тройку главных киберугроз ближайшего десятилетия входят финансовая преступность, шпионаж и кибертерроризм, сообщил 4 июля генеральный директор компании Group-IB Илья Сачков в беседе с агентством «Прайм».

"Финансовая преступность будет наиболее развитой и наиболее встречающейся, — отметил он. — Также шпионаж политический, межгосударственный и корпоративный, и кибертерроризм».

Сачков добавил, что давать прогнозы в этой сфере довольно затруднительно, поскольку «рынок киберпреступности» меняется стремительными темпами, и объективно оценивать угрозы можно только на год или два вперёд.

Читайте ранее в этом сюжете: С начала года информационные сети России подверглись более 1 млрд кибератак