Лондон, , 07:22 — REGNUM Министр бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Великобритании Алок Шарма объявил о приобретении британским правительством доли в спутниковой компании OneWeb. Об этом сообщается на сайте правительства Великобритании.

Активы OneWeb были выставлены на продажу после банкротства компании. Британское правительство участвовало в аукционе совместно с индийской компанией Bharti Global Ltd. Общий объём инвестиций составил $1 млрд, правительство Великобритании выделит половину из этой суммы.

Сделка должна быть одобрена регулирующими органами США (именно там OneWeb инициировала процедуру банкротства). Ожидается, что она будет закрыта до конца 2020 года.

«Эта сделка подчёркивает масштаб амбиций Великобритании на мировой арене… Наш доступ к глобальной спутниковой группировке позволит подключить миллионы людей во всём мире к широкополосной связи, причём часть из них получит такую возможность впервые», — заявил Алок Шарма.

Отмечается, что сделка также расширит и другие возможности Великобритании в сфере спутниковых технологий.

Компания OneWeb имела подразделения в Великобритании и США. Целью компании было формирование спутниковой группировки для предоставления услуг по широкополосному доступу к сети интернет. В марте 2020 года руководство OneWeb объявило о банкротстве и последующей продаже активов. К этому времени компания вывела на околоземную орбиту 74 спутника из планируемых 600.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне стало известно, что правительство Великобритании планирует использовать мощности OneWeb для создания национальной навигационной спутниковой системы. Ранее Великобритания европейскую систему «Галилео», однако её участие в этом проекте было ограничено после выхода из Евросоюза.

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