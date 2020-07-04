Красногорск, , 03:57 — REGNUM Уникальные, единственные в России поисково-эвакуационные машины-амфибии высокой проходимости «Синяя птица», много лет задействованные в обеспечении посадки космических кораблей «Союз», прошли модернизацию в Подмосковье. Об этом 3 июля сообщает пресс-служба Центрального военного округа Минобороны РФ.

По информации военного ведомства, работы были проведены с тремя автомобилями ЗИЛ-49 061: ПЭМ-1, ПЭМ-2 и вездеходом со специальным краном для эвакуации спускаемой капсулы. Модернизации подверглись в первую очередь двигатели и ходовая часть вездеходов, а также внутренняя отделка салонов.

Машина со специальным краном для эвакуации спускаемой капсулы дополнительно прошла освидетельствование в Ростехнадзоре.

Как отметил начальник поисково-спасательной службы 14 Армии ВВС и ПВО Центрального военного округа Евгений Солнцев, внешне автомобили практически не изменились. Он также сообщил, что в настоящее время ещё три вездехода проходят капитальный ремонт на заводе в Челябинской области.

Напомним, за почти 20 лет с использованием «Синих птиц» было выполнено около 80 поисково-спасательных работ по обеспечению посадки спускаемых аппаратов «Союз», 78 поисково-спасательных работ по обеспечению их запусков. На машинах были эвакуированы более двухсот космонавтов.

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