Москва, , 23:31 — REGNUM У новейшей самоходной 152-мм гаубицы «Коалиция-СВ» появится её морской «собрат», сообщает 3 июля ТАСС со ссылкой на начальника ЦНИИ «Буревестник» Павла Ковалёва.

По его словам, характеристики автоматизированного боевого модуля «Коалиции-СВ» делают его пригодным для установки на кораблях Военно-морского флота.

Ковалёв напомнил, что эта артиллерийская система изначально разрабатывалась как универсальная межвидовая и поэтому её характеристики позволяют создавать на её основе целую линейку вооружений.

Кроме морского варианта 152-мм артсистемы на базе САУ «Коалиция-СВ» будет создан артиллерийский комплекс береговой обороны.

Справка ИА REGNUM: самоходная артиллерийская установка (САУ) «Коалиция-СВ» с боекомплектом из 70 снарядов обладает дальностью стрельбы до 80 км. Кроме прочих характеристик, САУ способна работать в режиме «шквал огня», при котором несколько снарядов, выпущенных из одного орудия под разными углами возвышения, поражают цель почти одновременно.

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