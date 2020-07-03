Москва, , 20:18 — REGNUM Центр управления полетами ЦНИИмаш провел внеплановую коррекцию орбиты Международной космической станции (МКС) для уклонения от возможного столкновения с космическим мусором. Об этом сообщили 3 июля в пресс-службе Роскосмоса.

Отмечается, что все операции прошли штатно «в полном соответствии с расчётами российских специалистов баллистической службы».

Для осуществления манёвра на 100 секунд были запущены двигатели грузового корабля «Прогресс МС-14», пристыкованного к агрегатному отсеку модуля «Звезда» российского сегмента МКС. В результате манёвра высота орбиты станции увеличилась на 900 метров.

Напомним, в настоящее время на МКС находится экипаж в составе космонавтов Роскосмоса Анатолия Иванишина и Ивана Вагнера, а также астронавтов NASA Кристофера Кэссиди, Дугласа Херли и Роберта Бенкена.