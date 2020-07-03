Санкт-Петербург, , 18:46 — REGNUM На фоне роста цен на бензин автомобилистам стоит обратить внимание на альтернативное топливо, например, газ. Стоимость пропана-бутана на рынке — около 25 рублей за литр, что как минимум в два раза дешевле того же объема бензина АИ-95, заявил автоэксперт Дмитрий Попов в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

По его словам, еще одним из плюсов перехода на газ является легкость установки спецоборудования. По сравнению с 1990-ми годами, этот процесс заметно упростился. Теперь электроника, управляющая двигателем, сама подстраивается под изменения. Плюсом также является экологичность: газовое топливо при сгорании наносит меньший вред природе.

Однако в переоборудовании автомобиля с бензина на газ есть и свои минусы. Во-первых, в городах до сих пор не так много мест, где можно заправить машину на газу. Например, в Санкт-Петербурге всего пять-семь процентов заправок, в Ленинградской области и того меньше. Помимо этого, установка газового оборудования, требует серьезного тюнинга автомобиля. Чтобы убедиться, что машина после таких изменений безопасна на дорогах, ее необходимо будет показать специалистам специальной лаборатории, которых в России также крайне мало.

«Ранее Министерство энергетики выступило с предложением оплатить, в качестве антикризисной меры, 60% расходов физических лиц и малого бизнеса по переходу на газомоторное топливо. Это позволит снизить затраты владельцев автомобилей на бензин и дизель до 65%», — подытожил эксперт.

Читайте также: Российских автовладельцев призвали «не грешить» на качество топлива

Читайте ранее в этом сюжете: Переход на газомоторное топливо: есть ли риск быстрого износа двигателей?