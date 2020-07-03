Вашингтон, , 15:27 — REGNUM Американское тюнинг-ателье Mil-Spec Automotive представило модернизированную версию вседорожника Hummer H1. Об этом сообщается на сайте компании.

Стоит отметить, что это не первый рестайлинговый Hummer H1 от американского ателье. В 2018 специалисты этой компании выпускали различные вариации вседорожника в стиле Humvee.

В движение Mil-Spec Automotive H1 приводит 6,6-литровый турбированный дизельный мотор Duramax, производительностью 500 «лошадей» (1356 Нм).

Тюнеры также оснастили модель более объёмным алюминиевым баком, что позволит машине преодолеть на одной заправке большее расстояние. Кроме того, кузов рестайлингового Hummer H1 получил напыленное полиуретановое защитное покрытие Deep Sky Black с кевларом с полуглянцевыми черными порошковыми акцентами.

Стоимость модернизированного внедорожника равна 300 тыс. долларов (около 21,2 млн рублей).

Ранее немецкое тюнинг-ателье Manhart представило версию BMW X3M Competition, которая разгоняется до 100 км/ч всего четыре секунды.

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