Южно-Сахалинск, , 15:15 — REGNUM В Сахалинской области часть жителей остались без интернета, сообщили 3 июля в пресс-службе «Ростелекома».

Отмечается, что это произошло из-за повреждения магистрали рабочими сторонней организации при проведении строительных работ в Поронайском районе.

Полностью с последствиями аварии компания обещает справиться в течение 3 июля, сообщила РИА Новости представитель компании.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 июня абоненты «Ростелекома» в Республике Алтай остались без выхода в интернет. Линию связи повредили работники дорожной службы.

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