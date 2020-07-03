Вашингтон, , 12:51 — REGNUM Японская компания Lexus зарегистрировала новое торговое имя IS500. Соответствующий документ был обнаружен в базе патентных бюро США и Канады.

Под этим новым названием будет производиться мощная версия седана IS следующего поколения с мотором V8.

Ожидается, что IS500 будет укомплектован безнаддувным пятилитровым восьмицилиндровым мотором от высокопроизводительного купе RC-F мощностью 472 л. с.

Седан соберут на той же «тележке», что и у его предшественника. При этом новинка будет на 305 мм длиннее, на 305 мм шире и на 51 мм ниже. Также автопроизводители модернизируют подвеску машины.

Напомним, в июне текущего года дилеры японского автопроизводителя Lexus в РФ начали продажи бизнес-седана Lexus ES 250 в комплектации F Sport.

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