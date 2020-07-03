Москва, , 12:09 — REGNUM Дилеры японской компании Subaru в России объявили о выходе на рынок «прощальной» версии модели Legacy. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Заключительная серия Subaru Legacy называется Ultimate. Всего будет выпущено 77 таких автомобилей.

Legacy Ultimate создана на основе топовой версии Premium ES. Авто выделяется чёрной решёткой радиатора, молдингами такого же цвета и колесными дисками размером 18 дюймов. Кроме того, новинка имеет дополнительную накладку на крышке багажника.

Салон модели отделан комбинированной кожей и замшей, а также имеет некоторые другие отличия от базового авто.

В движение Subaru Legacy Ultimate приводит 2,5-литровый двигатель производительностью 175 «лошадей». Силовой агрегат сочетается с приводом 4×4 и бесступенчатой трансмиссией.

Цена машин из лимитированной линейки Subaru Legacy равна 2,7 млн рублей.

Ранее американское тюнинг-ателье Crawford Performance представило комплект лифта подвески для кроссовера Subaru Crosstrek. Набор для подъёма Crawford Performance CDR Series состоит из 2-дюймового лифта передней подвески, а также 1,5-дюймового заднего подъёмника.

Читайте также: За 20 лет Subaru продала в России около 180 тыс. машин