Берлин, , 12:01 — REGNUM Немецкое тюнинг-ателье Manhart создало версию BMW X3M Competition, которая развивает 100 км/ч всего четыре секунды. Видео со скоростными тестами авто размещены на канале AutoTopNL в YouTube.

Модернизированное авто легко развивает 297 км/ч. В этом ему помогает 635-сильный шестицилиндровый мотор с двойным турбированным наддувом объёмом три литра.

Кроме мотора доработке подверглась выхлопная система. Она придаёт машине глубокий баритонный гул.

Тюнеры также поработали над внешностью автомобиля. Они снабдили рестайлинговый экземпляр чёрным комплектом колесных дисков и графическим «пакетом» Manhart. Образ модели завершают медные акценты по всему корпусу.

Ранее компания BMW представила «золотое» исполнение флагманского купе 8 Series под названием Golden Thunder. Данная комплектация будет производиться на предприятии в немецком городе Дингольфинг.

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