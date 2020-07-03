Токио, , 11:32 — REGNUM Японская корпорация Suzuki представила кроссовер Across, который является разновидностью Toyota RAV4. Об этом сообщается на сайте TimesNowNews.

За основу новинки был взят кроссовер Toyota Wildlande. Однако оформление задней части и интерьера у актуального RAV4 и Across одинаковые. Отличия имеются только в шильдиках и мелком декоре.

Авто оснащено подзаряжаемым гибридным силовым агрегатом мощностью 177 «лошадей» (219 Нм) объёмом 2,5 л. Мотор работает по экономичному циклу Аткинсона. Питается агрегат от литий-ионной батареи на 18,1 кВт-ч. Запас хода машины на одном заряде равен 75 км (по циклу WLTP).

Изготавливать Across будут на том же заводе в Японии, где собирают RAV4.

Напомним, дилеры автокомпании Suzuki в мае текущего года продали в РФ 349 новых машин, что на 20% меньше, чем год назад.

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