Берлин, , 10:45 — REGNUM Немецкая компания Audi официально представила электромобиль E-Tron S. Об этом сообщает издание Car.ru.

Стоит отметить, что ранее на рынок уже выходили электрокары E-tron и E-tron Sportback в комплектациях 50 и 55 Quattro. Новинка же в отличие от этих авто будет иметь сразу три электромотора. В компании подчеркнули, что это первая серийная машина с такими характеристиками.

Самый мощный электромотор установлен на задней оси, а остальные два мотора — спереди. При этом мощность передних движков достигает 267 л. с., а общая производительность E-tron S равна 503 л. с. (973 Нм).

Такой агрегат позволяет автомобилю набирать «сотню» за 4,5 секунд и достигать максимальной скорости в 210 км/ч.

Питает электродвижки аккумулятор ёмкостью 86 кВт-ч. Запас хода электрокара на одном заряде равен 360 км.

Ранее немецкая тюнинг-компания ABT Sportsline GmbH провела премьеру мощного семейного универсала Audi RS 6 Avant, оснащённого «мягким» гибридным агрегатом V8 с двойным турбонаддувом производительностью 730 «лошадей».

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