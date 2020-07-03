Берлин, , 10:22 — REGNUM Немецкий автопроизводитель Porsche создал необычные часы, окончательный дизайн которых создает сам покупатель. Об этом сообщается на сайте SpeedMe.ru.

Часы имеют более чем 1,5 млн различных конфигураций. Разработкой новинки занималось подразделение Porsche Design, которое выпускает для бренда аксессуары.

Стоимость самой дешёвой версии оригинальных часов Porsche начинается от 6 тыс. долларов (порядка 425,6 тыс. рублей). Максимальная цена аксессуара достигает 12 600 долларов (около 893,8 тыс. рублей). Приблизительно столько стоят отечественные модели LADA Vesta.

Porsche Design разработал для покупателей специальный онлайн-конфигуратор, с помощью которого можно собрать более 1,5 миллиона различных комбинаций кожи, строчек, металлической отделки и механизмов в стиле автомобильных колесных дисков.

В продаже часы появятся в начале сентября 2020 года.

Ранее Porsche представил заднеприводную версию Taycan с электромотором. Этот автомобиль предназначен только для китайского рынка.

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