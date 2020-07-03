Токио, , 10:03 — REGNUM Японский автопроизводитель Toyota представил «музыкальную» версию хэтчбека Toyota Aygo под названием x-JBL. Об этом сообщает пресс-служба автпроизводителя.

Новинка отличается премиальной акустикой с пятью динамиками, ярким внешним видом и оригинальным интерьером.

Автомобиль выполнен в чёрном цвете кузова со множеством оранжевых акцентов как снаружи, так и в салоне. Внутри можно выделить оранжевую прострочку сидений, а также обрамление ковриков и дефлекторов. Особый стиль машине в салоне придаёт оранжевый рычаг коробки передач. В компании считают, что такие яркие акценты помогают ассоциировать авто с праздником.

Кроме того, автопроизводители снабдили авто новейшей мультимедийной системой с поддержкой Android Auto и Apple CarPlay, кондиционером и камерой заднего обзора.

В качестве силового агрегата у Aygo x-JBL под капотом двигатель мощностью 72 л. с., который идет в паре с 5-скоростной «механикой» или трансмиссией x-Shift.

Ранее стало известно, что Toyota готовится вывести на российский авторынок спортивные вариации (GR-Sport) седана Corolla и стильного компактного кроссовера C-HR.

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