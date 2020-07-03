Москва, , 08:31 — REGNUM В четыре раза повысить эффективность отражения массированных ударов крылатых ракет позволит поставка в войска зенитной ракетной системы С-350 «Витязь», заявил главком ВКС генерал-полковникСергей Суровикин. Интервью с главкомом 3 июля опубликовала газета «Красная звезда».

«В рамках Государственной программы вооружения в интересах Воздушно-космических сил спланирована дальнейшая поставка комплектов ЗРС С-350, что позволит в четыре раза повысить эффективность отражения массированных ударов крылатых ракет противника по важнейшим объектам обороны», — сказал Суровикин.

По его словам, особенностью зенитной ракетной системы С-350 «Витязь», предназначенной для обороны важнейших государственных и военных объектов и районов страны от массированных ударов средств воздушно-космического нападения противника (в том числе крылатыми и баллистическими ракетами), является увеличенный в четыре раза по сравнению с ЗРС С-400 боекомплект «и повышенная огневая производительность за счет применения ЗУР с активной головкой самонаведения».

Отдельно главком отметил повышенную за счёт применения в составе дивизиона двух-трёх многофункциональных радиолокаторов живучесть комплекса.

Как сообщало ИА REGNUM, зенитный ракетный комплекс С-500 «Прометей» сможет уничтожать гиперзвуковое оружие в околоземном пространстве. Характеристики комплекса С-500 позволяют относить его к первому поколению систем противокосмической обороны, а его аналогов не существует в принципе.

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