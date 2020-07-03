Тегеран, 3 июля 2020, 09:28 — REGNUM 2 июля пресс-секретарь иранской Организации по атомной энергии (AEOI) Бехруз Камальванди заявил, что предварительно подготовленный стальной каркас ядерного объекта в Натанзе сломался. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.
Камальванди отметил, что авария произошла на открытой площадке строящегося объекта в Натанзе, но она не привела ни к человеческим жертвам, ни к нарушению текущей деятельности на объекте.
Он отверг опасения по поводу возможного ядерного загрязнения после аварии, заявив, что предварительно изготовленный стальной каркас находится на открытой площадке объекта в Натанзе и в настоящий момент не действует положенным образом.
«Экспертные группы из AEOI были развернуты для расследования факторов, приводящих к повреждению предварительно изготовленного стального каркаса», — отметил Камальванди.