Москва, , 19:46 — REGNUM Производство «конкурента АК-12» — 5,45-мм автомата А-545 (индекс 6П67), разработанного для включения в комплект экипировки «Ратник», стартовало на заводе им. Дегтярева, сообщает 2 июля агентство «РИА Новости» со ссылкой на источник в военно-промышленном комплексе.

По утверждению источника, производство ведётся в рамках контракта с Минобороны России.

«Контракт с Минобороны подписан, ведется производство», — сказал собеседник агентства. При этом он не уточнил, сколько автоматов заказало военное ведомство.

Справка ИА REGNUM: автоматы А-545 и А-762 являются продолжением концепции проекта «Абакан» АЕК-971. Они позиционируются как универсальные автоматы, которые позволяют любому военнослужащему настроить оружие под свои особенности и специализацию. В первую очередь автоматы А-545 и А-762 предназначены для диверсионно-разведывательных подразделений, спецназа и бойцов Сил специальных операций.

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