Москва, , 19:20 — REGNUM Новый ручной пулемет на основе РПК-16 начнут разрабатывать в России в 2020 году, сообщает 2 июля информагентство «РИА Новости» со ссылкой на неназванный источник в военно-промышленном комплексе.

Уточняется, что такое решение было принято по итогам опытной войсковой эксплуатации партии лёгких пулемётов РПК-16, которые поставлялись в войска в 2018 и 2019 годах.

Замечания и предложения военных были проанализированы и обобщены, а затем на их основе было сформулировано новое техзадание для разработки новой модели пулемёта.

Отмечено, что существующая компоновочная схема РПК-16 не позволяет осуществить некоторые пожелания российских военных и это будет учтено при разработке нового пулемёта.

«Согласно тому техническому заданию, которое выдало Минобороны, был разработан РПК-16, проведен полный цикл предварительных испытаний, изготовлена партия, которая в рамках ГОЗ была поставлена в войска и в течение 18−19 годов они эксплуатировались во всех климатических зонах. По итогам этой эксплуатации был выделен целый ряд замечаний и предложений, которые, по мнению военных, должны быть реализованы. Эта информация была обобщена, и с этого года начнется разработка уже нового пулемета», — цитирует агентство слова источника.

Как сообщало ИА REGNUM, ручной пулемёт РПК-16, разработанный концерном «Калашников», отличается от своего знаменитого предшественника РПК новым магазином на 95 патронов, возможностью установки стволов различной длины, сошек и разнообразных дополнительных рукояток, фонарей, оптических, коллиматорных и тепловизионных прицелов, а также телескопическим прикладом регулируемой длины.

Были изменены пистолетная рукоятка и рычаг предохранителя-переводчика режимов огня.

Стоит отметить, что пулемёты РПК-16 неоднократно были замечены у российских военных и бойцов ССО, действовавших в Сирии.

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