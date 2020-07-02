Нью-Дели, , 17:04 — REGNUM Совет по оборонным закупкам Индии одобрил соглашение с Россией о приобретении 21 российского истребителя МиГ-29 и проведении модернизации ещё 59 таких истребителей на общую сумму около одного млрд долларов, сообщает 2 июля военное ведомство Индии.

Одновременно принято решение о закупке у индийской компании Hindustan Aeronautics Limited 12 истребителей-бомбардировщиков Су-30 МКИ, производящихся в Индии по лицензии.

«Учитывая давно ощущаемую потребность ВВС в увеличении численности эскадрилий истребителей, Совет по оборонным закупкам одобрил предложение о закупке 21 МиГ-29 наряду с модернизацией уже имеющихся 59 самолетов МиГ-29 и закупкой 12 боевых самолетов Су-30 МКИ. В то время как закупка и российская модернизация МиГ-29 должна обойтись в 74,1 млрд рупий (порядка $984 млн), Су-30 МКИ будут закуплены у Hindustan Aeronautics Limited за 107,3 миллиарда рупий (около $1,42 млрд)», — указано в сообщении минобороны Индии.

Как сообщало ИА REGNUM, резкий рост закупок новой военной техники Индией происходит на фоне обострения отношений с Китаем из-за столкновений в пограничной зоне в Ладакхе. Ранее Нью-Дели призвал Москву ускорить поставку комплексов ПВО С-400.

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