Москва, , 16:09 — REGNUM АвтоВАЗ намерен выпустить лимитированные спецверсии Lada 4×4 Black. Об этом со ссылкой на источник в автокомпании сообщает издание Motor.ru.

По данным издания, новинка будет оснащена более современными материалами отделки салона, тонировкой задних стёкол, пятиспицевыми антрацитовыми дисками из лёгкого сплава и специальным декором.

LADA 4×4 Black будет продаваться как в трёхдверном, так и в пятидверном исполнении. В качестве базовой модели будет взят внедорожник линейки Urban. Главной отличительной особенностью «Нивы» с пакетом Black является чёрный цвет кузова и дисков.

Внутри машины в чёрном цвете будет выполнен потолок, противосолнечные козырьки и поручни на крыше. Кроме того, специальная версия получит нестандартную обивку кресел с надписями «Black».

В техническом плане изменений у Lada 4×4 Urban Black не будет. Под капотом автомобиля будет трудиться 8-клапанный 83-сильный бензиновый мотор 1.7. Он будет агрегатироваться с 5-скоростной «механикой» и системой привода 4×4.

Ранее стало известно, что компания АвтоВАЗ отгрузила более тысячи Lada Largus для Почты России. Почтовые авто имеют дополнительное специализированное оборудование.

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