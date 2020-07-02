Лондон, , 15:30 — REGNUM Британская компания Bentley опубликовала изображения своего роскошного кроссовера Bentley Bentayga 2021 модельного года. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

В лицевой части новинка получила большую фальшрадиаторную решётку, а также фары эллиптической формы. На корме также появились эллиптические фонари. Номерной знак рестайлингового авто теперь вмонтирован в бампер. А по его бокам расположены выхлопные трубы.

Внутри машины автопроизводители установили новый руль и обшивку дверей. Кроме того, была переработана «приборка», а диагональ дисплея информационно-развлекательного комплекса увеличилась до 10,9 дюйма.

Обновлённый автомобиль будет продаваться с четырёхлитровым V8 с двойным турбированным наддувом. Его производительность составит 542 л. с. (770 Нм).

Ранее главный исполнительный директор Bentley Эдриан Холмарк заявил, что британский автопроизводитель в 2020 году сократит около 25% рабочих мест. Причина — попытка сэкономить на расходах после вынужденного простоя предприятия в течение почти двух месяцев из-за эпидемии коронавируса.

Читайте также: Bentley тестирует обновлённую Bentayga