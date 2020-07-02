Берлин, , 15:13 — REGNUM Немецкая компания Volkswagen представила обновлённый кроссовер Tiguan. Об этом сообщается на сайте автопроизводителя.

Рестайлинговое авто имеет две версии силовых агрегатов — подзаряжаемый гибрид и форсированный бензиновый турбированный мотор.

Обновленный кроссовер будет выпускаться для европейского авторынка. Новинка получит новые светодиодные фары (матричные за дополнительную плату), иную радиаторную решётку и другие бамперы. Внутри машины появится блок климат-контроля с сенсорными кнопками, а также медиасистема последнего поколения.

В линейке моторов автомобиля числятся: двухлитровые турбированные дизельные двигатели (122−200 л. с.), бензиновые турбированные двигатели 1.5 TSI и 2.0 TSI (130−230 л. с.). С ними сочетаются 6-скоростная «механика» или 7-скоростной «робот» DSG.

Также в моторной линейке Tiguan теперь есть подзаряжаемый гибридный агрегат eHybrid производительностью 245 л. с. С таким движком модель в чисто электрическом режиме может проехать до 50 км.

Напомним, по итогам мая текущего года дилеры компании Volkswagen в России продали 3435 автомобилей. Это на 53,7% меньше, чем в мае прошлого года.

Читайте также: Рестайлинговый Volkswagen T7 Transporter протестировали в Альпах