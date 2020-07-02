Москва, , 14:42 — REGNUM Японский автопроизводитель Toyota выведет на российский рынок спортивные вариации седана Corolla и стильного компактного кроссовера C-HR. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Премьера спецверсий состоится до января следующего года. Речь идет о модификации GR-Sport.

Однако двумя моделями компания не ограничится, немного позже спецверсиями обзаведутся и другие модели бренда. При этом автопроизводитель не сообщает, какие именно автомобили получат GR-Sport.

Внешне новинки будут выделяться специальным спортивным обвесом и глянцевыми акцентами на решётке радиатора. Кроме того, на двери багажника будет установлен спойлер, а крышу авто окрасят в чёрный цвет.

Спортивный стиль машине придаст красная прострочка рулевого колеса, спортивных сидений и рычага переключения передач. Кроме того, спецверсии будут иметь шильдики GR-Sport.

Ранее филиппинская тюнинговая компания Atoy Customs оснастила японскую модель Toyota Land Cruiser особой защитой от переворота, которая дополнена подвеской Icon Vehicle Dynamics Stage 6, созданной специально для эксплуатации на дорогах с большими выбоинами.

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