Париж, , 14:01 — REGNUM Французская компания Citroen представила пятидверный хэтчбек Citroen C4 последнего поколения. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Новинка имеет в линейке агрегатов три вида движков: бензиновый, дизельный и полностью электрический.

Всего в линейке бензиновых двигателей числятся три мотора PureTech производительностью 100, 130 и 155 «лошадей». Дизельная версия агрегатов включает в себя два варианта турбированного мотора BlueHDi мощностью 110 и 130 л. с.

Что же касается электромотора, то он имеет единственную вариацию мощностью 135 «лошадей». Питает мотор батарея на 50 кВт-ч с запасом хода на 350 км (по циклу WLTP).

В салоне хэтчбека имеется цифровая приборка, проекционный дисплей, информационно-развлекательный комплекс с сенсорным экраном размером 10 дюймов и селектором трансмиссии, установленным в центральном тоннеле.

Отдельно стоит отметить, что передние сиденья оснащены функцией массажа.

Старт продаж C4 и его электрической версии запланирован на осень текущего года.

Напомним, в мае нынешнего года марка Citroen заняла третье место среди самых популярных брендов на французском авторынке. Всего за отчетный месяц автодилеры купили 9567 авто данной марки — на 54,7% меньше, чем год назад.

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