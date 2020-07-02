Берлин, , 11:06 — REGNUM Немецкий автопроизводитель Audi представил рестайлинговый кроссовер Audi Q5. Об этом сообщает пресс-служба автокомпании.

Обновлённый автомобиль выделяется новой восьмиугольной решеткой радиатора Singleframe, иной формой боковых воздухозаборников и модернизированными фонарями с технологией OLED на корме автомобиля. Кроме того, автопроизводители снабдили авто новым диффузором.

В салоне машины имеется новый мультимедийный комплекс, который оснащён голосовым помощником Amazon Alexa и сервисом Car-to-X. Бортовой компьютер машины будет информировать о работе светофоров и паркингов.

Новинка будет укомплектована 204-сильным дизельным мотором рабочим объёмом два литра и 12-вольтовым стартер-генератором. Силовой агрегат будет сочетаться с приводом 4×4 и 7-скоростной роботизированной трансмиссией S tronic.

От 0 до 100 км/ч кроссовер набирает за 7,6 секунды. В смешанном режиме модель расходует 5,4 литра топлива на 100 км.

Продажи рестайлинговой модели в Европе планируются уже этой осенью

Напомним, дилеры немецкого автопроизводителя Audi в России по итогам первых трёх месяцев текущего года продали 3941 автомобиль — на 17% больше, чем за отчётный период прошлого года.

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