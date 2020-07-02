Токио, , 08:08 — REGNUM Тюнеры из компании Honda Access в честь двадцатилетия родстера Honda S2000 создали для него аэродинамический обвес кузова. Об этом сообщается на сайте Motor Page.

Сборка этого родстера осуществлялась с 1999 по 2000 год, однако популярность модели на вторичном рынке со временем лишь возрастает.

В юбилейный комплект входят стильный бампер и лип-спойлер на крышку багажного отделения. Новый бампер придаёт спорткару более вытянутую форму и улучшает обтекаемость кузова. Его стоимость в Японии равна 96,8 тыс. иен (около 63 тыс. руб.). Цена лип-спойлера составляет 46,2 тыс. иен (около 30 тыс. руб.).

Тюнеры Honda Access также предлагают кожаную обивку сидений, фирменные коврики, крышку ящичка на центральной консоли с памятной надписью в честь 20-летия модели и другие мелочи.

Также в компании предлагаются модернизированную подвеску и накидку на мягкий верх.

Ранее компания Honda начала продажи рестайлингового кроссовера BR-V, оснащённого 120-сильным движком рабочим объёмом 1,5 л. Этот агрегат работает с 6-спозиционной «механикой» или вариатором в зависимости от комплектации.

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