Пекин, , 06:41 — REGNUM Первый китайский преобразователь волновой энергии мощностью 500 кВт был доставлен в Гуанчжоусский институт преобразования энергии при Китайской академии наук, сообщает 2 июля агентство Синьхуа.

Преобразователь получил название «Резкий орел — Чжоушань». Он является честью проекта демонстрации волновой энергии, осуществляемым Министерством природных ресурсов Китая близ острова Даваньшань города Чжухай провинции Гуандун.

Разработанное институтом и построенное компанией China Merchants Heavy Industry (Shenzhen) Co., Ltd., устройство в настоящее время представляет из себя самый крупный в Китае преобразователь энергии.

В Институте преобразования энергии Гуанчжоу и Китайской академии наук сообщили, что они продолжат работы, связанные с разработкой технологий преобразования волновой энергии.