Пекин, , 05:16 — REGNUM В столице китайской провинции Хубэй городе Ухане началось строительство проекта тоннельного перехода через озеро по мере того, как город постепенно отходит от коронавирусного шока, сообщает 1 июня агентство Синьхуа.

Переход будет включать в себя двухуровневый тоннель под реками Дунху и Наньху, соединенный с наземной дорогой. Планируется пробурить тоннель длиной 13,3 км бурильными машинами с максимальным диаметром бура 15,5 метра. Ожидается, что тоннель станет самым крупным, пробуренным под городским озером Китая.

Проект представляет из себя инженерный вызов, поскольку будет проходить через крайне сложные подозерные слои грунта, сообщили в компании Wuhan Urban Construction Investment & Development Group, которая занимается строительством.

Проект займет четыре года. По его завершению, ожидается. Движение машин в районе Учан города будет значительно облегчено. В компании сообщают, что постараются минимизировать влияние проекта на экологию.