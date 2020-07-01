Москва, 1 июля 2020, 23:55 — REGNUM Сайт Общественной палаты (ОП) России второй раз за сутки был атакован хакерами, сообщается 1 июля на сайте ОП РФ.
«IP-адрес, с которого произведена хакерская атака на сайт ОП РФ, зарегистрирован на Украине», — говорится в сообщении.
Как сообщало ИА REGNUM, 30 июня на сайты Общественной палаты РФ и проекта фейкам. нет была совершена DDos-атака. Хакерам удалось на короткое время нарушить нормальную работу сайта. Это произошло после завершения приёма голосов избирателей, которые голосовали по поправкам к Конституции онлайн.
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