Посёлок городского типа Звездный городок, Московская область, , 15:09 — REGNUM Лётные тренировки на учебных самолётах Л-39 прошли космонавты Александр Мисуркин и Анна Кикина. 1 июля об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Занятия на учебно-тренировочных самолётах Л-39 регулярно проходят все члены отряда космонавтов Роскосмоса. Такая подготовка позволяет сформировать и закрепить навыки работы с оборудованием в кабине самолёта и ориентирования на местности, а также выработать устойчивость к перегрузкам и развить координацию движений.

Очередные тренировки проходили участник двух экспедиций Международной космической станции Александр Мисуркин и готовящаяся к первому полёту Анна Кикина. Инструкторы констатировали, что космонавтам удалось полностью выполнить программу полётных заданий.

«Это было в новинку — незнакомо, поэтому пришлось приложить определенные усилия для того, чтобы разобраться, понять, отработать. Сначала были сданы зачёты, получены допуски, изучена теория, позже под наблюдением наших опытных инструкторов ЦПК риступила к практике. Это очень хорошая тренировка…», — отметила Кикина.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне в Роскосмосе заявили, что полёт на МКС единственной женщины в российском отряде космонавтов — Анны Кикиной — запланирован на 2022 год.

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