Вашингтон, , 14:33 — REGNUM Американская компания Google начала тестирование функции быстрой беспроводной передачи данных между расположенными поблизости Android-устройствами. Об этом сообщает AndroidPolice.

Новая функция беспроводной передачи данных получила название Nearby Sharing. При её активации владелец Android-устройства сможет быстро поделиться фотографиями, видео или другими файлами с другим пользователем смартфона под управлением Android, находящимся неподалёку.

Как и аналогичная функция AirDrop для устройств компании Apple, Nearby Sharing для передачи данных будет использовать Wi-Fi и Bluetooth. В настоящее время функция находится на стадии бета-тестирования. В Google подтвердили, что планируют добавить поддержку Nearby Sharing на все устройства под управлением Android 6 и более новых версий.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе 2020 года разработчики узнали, что над аналогичной функцией беспроводной передачи данных работают специалисты южнокорейской компании Samsung.

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