Москва, , 14:02 — REGNUM Очередной запуск пилотируемого корабля серии «Союз» с космодрома «Байконур» будет произведён осенью в соответствии с графиком, заявил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин. 1 июля об этом сообщает «Интерфакс-АВН».

Рогозин отметил, что уже апрельский пилотируемые запуск к Международной космической станции проводился в сложных эпидемиологических условиях.

«Мы планируем осенью совершить еще один пуск пилотируемого корабля, то есть идет в принципе обычная ротация экипажа, который выполняет свое полётное задание», — добавил глава Роскосмоса.

Он отметил, что подготовка экипажа проводится в строгом соответствии с требованиями Роскосмоса и Федерального медико-биологического агентства России. Запуск корабля «Союз МС-17» запланирован на октябрь.

Обычно предполётную подготовку перед очередным пуском к МКС проводят два экипажа: основной и дублирующий. В мае в составе основного экипажа были утверждены космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также астронавт США Кэтлин Рубинс. В составе дублирующего — космонавты Олег Новицкий, Пётр Дубров и астронавт Марк Ванде Хай. Из-за сложной эпидемиологической ситуации Роскосмос сформировал ещё один — резервный — экипаж корабля «Союз МС-17». В него вошли космонавты Антон Шкаплеров и Андрей Бабкин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне члены безверного экипажа корабля «Союз МС-17» космонавты Шкаплеров и Бабкин прошли комплексные тренировки по подготовке к работам в открытом космосе.

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